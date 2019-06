Llegan ‘ninis’ a la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados recibirá como becarios a decenas de jóvenes que ni estudian ni trabajan.El recinto legislativo se sumó al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual busca que miles de jóvenes de entre 18 y 29 años puedan capacitarse para obtener trabajo.Ante esto, la Cámara solicitó a sus distintas áreas administrativas elaborar un plan de capacitación para aplicarlo a los becarios.La estrategia deberá especificar los temas a desarrollar durante la estancia de los jóvenes, así como objetivos y metodologías para fomentar la adquisición de conocimientos que les ayuden en su inclusión en el mercado laboral y “así contribuyan al crecimiento del país”, precisa el documento.El oficio DGRH/2156, del que Excélsior tiene copia, detalla que la capacitación durará entre cinco y ocho horas diarias, durante cinco días a la semana, “procurando que sea dentro de la jornada diurna”.Por capacitarse, la Secretaría del Trabajo le pagará a los jóvenes tres mil 600 pesos mensuales hasta por un año, en un depósito directo a través de una tarjeta bancaria, y el IMSS les ofrecerá seguro médico.La Cámara de Diputados recibirá como becarios a jóvenes que ni estudian ni trabajan, denominados ninis, como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca que miles de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad puedan capacitarse en el trabajo, por lo que solicitó a las distintas áreas de San Lázaro la elaboración de un Plan de Capacitación para los becarios.De acuerdo con el oficio DGRH/2156, por instrucciones del secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Juan Carlos Cummings García, y derivado de la incorporación de la Cámara de Diputados al programa promovido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), deberán implementar un esquema de capacitación para que los becarios aprendan a través de la práctica un oficio o profesión.“Al respecto, solicito a usted gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de contar con un plan de capacitación, donde especifique los temas a desarrollar durante su instancia (sic) y sus características, el cual contenga las actividades que realizará el becario, en el que definirá el objetivo, metodología, planeación y programación de la capacitación, esto con el fin de fomentar la adquisición de conocimientos de los jóvenes y a su vez se involucren con las actividades del área y adquieran la experiencia para su inclusión en el mercado laboral y así contribuyan al crecimiento del país”, precisa el documento.El oficio del que tiene copia Excélsior detalla que el Plan de Capacitación solicitado debe estar dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian y tendrán una duración de entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana, “procurando que sea dentro de la jornada diurna”.Por capacitarse, los jóvenes recibirán 3 mil 600 pesos mensuales hasta por 12 meses, los cuales serán entregados a través de una tarjeta bancaria; asimismo contarán con atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social.El oficio fue enviado a Paulina Lemut, directora general de Finanzas; Patricia Moreno Hernández, directora general de Programación, Presupuesto y Contabilidad; Juan Alberto Armendáriz, director general de Recursos Materiales y Servicios; Alejandro Gallardo Ceballos, Director General de Tecnologías de la Información y a Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Directora General de Servicios a Diputados, a quienes se les solicitó el diseño del plan de capacitación.El pasado 10 de mayo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que, a esa fecha, “contamos con 501 mil 559 jóvenes, más de medio millón de jóvenes aprendices que actualmente ya se están capacitando, de los cuales tenemos al día de hoy, pagados, que ya reciben la beca de manera mensual, 378 mil 650 aprendices”.En cuanto a los centros de trabajo, es decir, empresas desde las más grandes hasta las más pequeñas que reciben a los becarios “tenemos 75 mil 507 centros de trabajo que reciben a los aprendices y que los están capacitando”.La meta para 2019 es de un millón de aprendices.El pasado 5 de febrero, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tlaxcala, Víctor Manuel Báez, giró un oficio a los diputados para informarles que esa instancia legislativa se estaba adhiriendo al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.Para tal efecto, les solicitaba proponer a dos candidatos a ser becarios y recibir cada mes tres mil 600 pesos como apoyo.Inicialmente, serían 50 becarios, dos por cada legislador, sin embargo el diputado de Morena informó el pasado 10 de mayo que el número de becarios ya aumentó a 136 y por cada legislador habría cuatro becarios.Los 36 restantes serán asignados a las diferentes áreas administrativas de esa instancia legislativa.La delegada de programas sociales, Lorena Cuéllar Cisneros, fue quien autorizó que los becarios fueran asignados a los legisladores.Los jóvenes de entre 18 y 29 años desde marzo están realizando diversas actividades con los diputados, las cuales van desde atención ciudadana hasta apoyo legislativo.Las contrataciones se realizaron bajo el convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal.Y aunque a los jóvenes becarios se les ha visto deambular en las áreas del Palacio Legislativo y como asistentes en los eventos que llevan a cabo los diputados locales, el legislador de Morena señaló que no serán asignados para realizar actividades de tipo proselitista.Todos los jóvenes que fueron convocados están capacitándose para que se adentren en las tareas que se llevan a cabo en el Congreso.