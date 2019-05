Llegan obras de Duchamp y Koons al Museo Jumex

En medio de la contaminación ambiental, el Museo Jumex organizó su conferencia de prensa para presentar la exposición Apariencia desnuda: el deseo buen el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aun, al aire libre, cuando las partículas contaminantes están dispersas ven el ambiente.Pero la presencia del artista Jeff Koons lo vale. En el recinto del Jumex, el creador mencionó que es un buen momento para ser artista. Luego de la venta de su obra Conejo en más de 91 millones de dólares, el estadunidense se posicionó como el artista vivo más cotizado del mundo.Durante la inauguración de la exposición, el artista contemporáneo indicó que la emoción que genera el objeto, la obra de arte, eso es lo que importa, no los conocimientos, al menos ese fue el mensaje para el espectador.Mientras posaba frente a su obra, habló además de la responsabilidad del artista para comunicar.La muestra Apariencia desnuda el deseo y el objeto en la obra de Marcel duchamp y Jeff koons, aun, curada por Massimiliano Gioni, director artístico del New Museum de Nueva York, ofrece más de 80 obras provenientes de más de 30 colecciones de Europa y de América.Es una exposición única realizada solo para el Museo Jumex, ya que incluye la serie completa de los legendarios ready-mades de Duchamp, de su edición de 1964, Rueda de bicicleta, Portabotellas, Fuente, entre otros.Además, estarán obras importantes de Koons como Conejo, Perro globo, Luna y Play-Doh, así como obras seleccionadas de sus series The New, Banalidad, Hecho en el cielo, Celebración y Antigüedad.La muestra se podrá visitar a partir del 19 de mayo y hasta el 29 de septiembre.