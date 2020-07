Llegará a México la automotriz MG

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Inesperado. Así es el regreso de la marca británica MG al mercado mexicano, en medio de la crisis económica más profunda que ha enfrentado el sector automotor y con alrededor de 35 marcas peleando por un mercado que este año se contraerá 30 por ciento.



Los rumores sobre la llegada de la marca británica, ahora propiedad de la china SAIC Motor, empezaron a sonar a principios de año cuando Amapola Grijalva, presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología de China México, dijo que la empresa china tenía “gran interés” de invertir en México.



La noticia se confirmó cuando la empresa china alquiló un piso en un edificio de oficinas en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, y empezó a reclutar a personal mexicano con experiencia en la comercialización de vehículos de marcas asiáticas.



SAIC Motor adquirió la marca MG en 2007, y desde entonces el consorcio chino le ha permitido comenzar una nueva etapa de expansión con una oferta de modelos renovada, desarrollada en Reino Unido y fabricada en China, que incluye sedanes, hatchbacks y crossovers.



Aunque los planes de la marca en México se tambalearon tras la llegada de la pandemia del coronavirus, SAIC Motor siguió adelante con el reclutamiento de personal, con el objetivo de conformar un equipo que pudiera preparar el arribo de la marca al mercado mexicano durante el segundo semestre del año.



MG llegaría al mercado mexicano con una gama inicial de entre tres y cuatro modelos, que incluirá alguna SUV y un sedán compacto. En una primera fase, estos modelos serán importados de China, pero la empresa no descarta ensamblarlos en México en un mediano plazo, en una planta que pudiera montar en el norte del país.



Los modelos que SAIC Motor venda en México bajo su marca MG, no serán los primeros que rodarán en el mercado mexicano provenientes de alguna de sus plantas: el Aveo que General Motors vende en el país se manufactura en una planta que operan SAIC Motor y el fabricante estadunidense en China.





La estrategia



Gerardo San Román, director de la firma de análisis JATO Dynamics, comenta que SAIC Motor no es la primera automotriz china en comercializar una marca europea en México. Tras comprar Volvo a Ford, la china Geely comercializa con éxito la marca de origen sueco en el país. “Creo que la estrategia de la marca china para relanzar MG en el mercado mexicano será similar a la de la china Geely: apelar al origen europeo de la marca y exaltar la calidad de su manufactura y diseño”, dice.



Pero a diferencia de Volvo, SAIC Motor buscará posicionar a MG en el mercado mexicano en un hueco que Mazda ha abierto entre la parte alta de las marcas de volumen y las alemanas premium, es decir, una opción premium, pero accesible, con modelos cuyos precios podrían moverse entre los 300, mil y los 500 mil pesos. Un nicho que aunque mueve menos volumen, ofrece mejor rentabilidad.