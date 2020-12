Llegará Doom Eternal a Nintendo Switch

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Doom Eternal, el galardonado videojuego de disparos en primera persona desarrollado por id Software, llegará a Nintendo Switch.



Esta versión del juego fue preparada con la colaboración de Panic Button, estudio detrás de adaptaciones como Doom (2016), Wolfenstein II: The New Colossus y Wolfenstein: Youngblood para la consola de la Gran N.



Doom Eternal es la secuela directa de Doom (2016). En esta ocasión, los jugadores toman el control de Slayer para derrotar a los demonios que han invadido todas las dimensiones, con el fin de evitar la destrucción de la humanidad una vez más.



Ahora los jugadores podrán disfrutar de la épica y sanguinaria campaña del juego con los controles de movimiento de Nintendo Switch, que aprovechan el giroscopio de los Joy-Con. Esta opción podrá ser utilizada en conjunto con el apuntado tradicional del stick análogo para lograr una inmersión más precisa.



También estará habilitado Battlemode, la experiencia multijugador en el que dos gamers se convertirán en demonios que cazan a un tercer jugador que controle a Doom Slayer.



El juego estará disponible a partir del 8 de diciembre únicamente en versión digital. De acuerdo con Bethesda, el Doom Eternal tendrá un peso estimado de 18.8 GB.



La expansión llamada "Ancient Gods: Part One" llegará posteriormente. Aún no hay una fecha específica confirmada.