Llegará Surface Pro X con procesador ARM a México

Ciudad de México.- Muy pronto, los usuarios podrán adquirir la Surface Pro X, con una configuración enfocada para el mercado de consumo al adoptar al procesador Microsoft SQ 2 que, de acuerdo con la compañía, es el más rápido de su clase.



Al igual que el procesador SQ 1, este procesador fue desarrollado en conjunto con Qualcomm para concebir un procesador personalizado que entregue las funciones de una PC potente, al estar basado en la arquitectura ARM.



Entre los beneficios que promete la arquitectura ARM se encuentran una mayor eficiencia energética, un calentamiento reducido y un uso silencioso, al no necesitar de ventiladores para disipar el calor.



Surface Pro X es el dispositivo 2 en 1 más delgado que Microsoft ha diseñado, con un grosor de 7.3 mm, y un peso menor a los 775 gramos, sin tomar en cuenta el teclado.



Además de ser ligero, el equipo tiene mayor versatilidad de conexión mediante WiFi o LTE para facilitar la colaboración a distancia o el estudio desde casa al utilizar herramientas como Outlook, Excel o el navegador Edge, al incorporar al sistema operativo Windows 10 Home.



Durante las videollamadas, una de las funciones más atractivas es Eye Contact, que usa Inteligencia Artificial para ajustar automáticamente la mirada del usuario para que parezca que ve a la cámara durante las videoconferencias, dando la percepción de una mayor atención al interlocutor. Esta herramienta se activa con apps de videollamadas compatibles.



La Surface Pro X tiene una pantalla táctil de 13 pulgadas que se ajusta automáticamente según las condiciones de la iluminación de la habitación en la que se encuentra el usuario.



Entre las configuraciones disponibles, la capacidad máxima de memoria RAM alcanzará hasta los 16 GB, o tendrá un mínimo de 8 GB. En cuanto a almacenamiento hay opciones de 128 GB o 256 GB, mediante unidades de estado sólido.



Respecto a los puertos, los usuarios contarán con dos puertos USB Tipo C, con los cuales podrán conectarse a monitores y otros dispositivos.



Para facilitar más el uso del equipo, la Surface Pro X es compatible con algunos accesorios adicionales, como Slim Pen, que facilita el dibujo y la escritura con diferentes niveles de sensibilidad de presión, con reacción en tiempo real; además de la funda Pro X Type Cover, que cumple una doble función al proteger al equipo y funcionar como un teclado portátil tradicional. Ambos accesorios se venden por separado.



La Surface Pro X estará disponible a partir del 1 de diciembre, con un precio que inicia desde los 28 mil 500 pesos.



Surface Pro X a detalle:

-Pantalla PixelSense de 13 pulgadas, con una resolución de 2880 X 1920, relación de aspecto 3:2 y función multitáctil de 10 puntos.

-Procesador Microsoft SQ 2 / Microsoft SQ1.

-Gráficos Microsoft SQ 2 Adreno 690 GPU / Microsoft SQ 1 Adreno 685 GPU.

-Memoria RAM de 8 o 16 GB.

-Almacenamiento de 128 o 256 GB mediante una unidad de estado sólido extraíble.

-Duración de la batería de hasta 15 horas de uso moderado.

-Altavoces estéreo de 2W con sonido Dolby Audio.

-Dos micrófonos de estudio de campo lejano.

-Cámara frontal de 5MP con video full HD (1080p) y soporte a autenticación Windows Hello.

-Cámara trasera de 10 MP con autoenfoque y video HD (1080p) o hasta 4K.

-Sistema operativo Windows 10 Home en ARM.

-Conectividad WiFi y Módem Qualcomm Snapdragon X24 LTE.

-Peso de 774 gramos.



Desde 28 mil 500 pesos, disponible a partir del 1 de diciembre.