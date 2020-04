Llegarán Vecinos al quinceavo piso

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De todos los Vecinos, Magdalena Pérez de López (Macaria) sería la última en querer organizar una fiesta para el edificio e invitar al conserje Germán (Lalo España) y a Silvia (Mayrín Villanueva).



Pero en la vida real, la actriz, quien da vida al malhumorado personaje, ya está puesta para festejar con sus compañeros de elenco los 15 años de la serie cuando la contingencia se los permita.



Y es que están dispuestos a echar “el condominio” por la ventana porque después de tantos años al aire el programa es uno de los más exitosos de Televisa y con audiencias mayores a las telenovelas estelares.



“La comedia siempre ha sido parte de la preferencia del público, precisamente por este lado relajado, donde te ríes, te la pasas bien y te puedes desconectar un poquito de problemas. La gente está buscando pasar un buen rato, poderse sentar tranquilo a disfrutar de un programa relajado con la familia, sin tener nada que ocultar y decir ‘a ver niño salte porque esto no lo puedes ver o tápate los ojos’”, opinó Villanueva en entrevista.









Creado en 2005 por Eugenio Derbez, el programa sobre los inquilinos de un inmueble de departamentos llegó a la televisión y emitió sus primeras tres temporadas hasta 2008.



Tras años de retransmisión en distintas señales de la empresa, en 2017, la serie volvió con nuevos episodios, la producción de Elías Solorio y el elenco original casi completo.



“Elías fue mano derecha con Eugenio muchos años y es un gran guía también, entonces no se sintió la diferencia, estábamos todos ya tan adaptados, tan acoplados y tan hecho el programa, que siguió funcionando y seguirá mientras nos sigan dando la oportunidad”, agregó Villanueva.



El éxito de Vecinos, considera España, se debe a que es un programa sencillo, sin pretensiones, familiar y con un humor universal que puede ser entendido en distintas latitudes, pues ¿quién no ha vivido alguna peculiar situación con el que vive junto?



“Ha pegado en muchos países de Latinoamérica porque es algo con lo que se identifican, por el tipo de personajes y humor, es algo muy cuidado que ha pegado tanto en distintos lugares como con distintas generaciones.



“Los escritores van muy a la vanguardia con lo que pasa en redes sociales y los temas de interés, y eso es lo mágico, que le puede gustar a todo el mundo”, dijo.







La producción ha tenido tan buena respuesta que desde 2019 hace dos temporadas al año.



Apenas en febrero estrenó la séptima y hoy, a las 19:30 horas por Las Estrellas, llegará la octava para hacer reír al público que está confinado en su casa por la pandemia.



“Es un proyecto que se hace con muchísimo amor, una producción muy armoniosa, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien y lo consideramos todos una bendición, por eso lo disfrutamos y lo cuidamos tanto”, sostuvo Macaria.



Tanto así que Vecinos ya tiene autorizada la novena temporada que llegará una vez que termine la contingencia... y el festejo de 15 años también.