Llegaron las ‘michebombas’; te decimos cómo prepararlas

Escuchar Nota

Seguro en más de una ocasión has visto videos sobre las deliciosas bombas de chocolate si sí, esto te interesa.Aunque no lo creas, recientemente llegó la versión con chilito y limón para acompañar la cerveza de fin de semana: LAS MICHEBOMBAS.Receta para preparar michebombas15 Pulparindos1/2 taza de chamoy1/2 taza de Clamato1/4 de taza de salsa Valentina1 botecito de Lucas chamoy en polvo1 botecito de Lucas tamarindo en polvo1 botecito de Lucas gusano chamoy1 botecito de Lucas gusano mango1 botecito de limonazo1 naranja (jugo)1 limón (jugo)Tajín en polvo (al gusto)Miguelito en polvo (al gusto)Moldes de silicón de media esferaPapel filmEnvuelve los pulparindos (sin el envoltorio, claro) con el papel film y mete al microondas para suavizarlos. Ve calentando poco a poco para que vayas calculando la potencia de tu micro. Ya tibio, acomoda en los moldes y esparce cubriendo toda la media esfera con una cuchara, para que no te vayas a quemar. ReservaColoca todos los ingredientes líquidos y los polvos en un tazón y mezcla bien con ayuda de un batidor globo. Rellena con este líquido las medias esferas de pulparindo. Lleva al congelador por dos horas o hasta que esté bien congelado.Reserva un poco de la mezcla para unir las medias esferas más adelante.Retira las medias bombas del molde y únelas con la mezcla que reservaste. Presiona las orillas y coloca las bombas en el mismo molde. Lleva a congelar por una hora, aproximadamente.En un plato amplio, coloca Tajín y Miguelito y mezcla bien. Empaniza las michebombas con los polvos. ¡Y listo!Aquí te dejamos este video:Con información de Excélsior