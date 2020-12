¡Llegaron los memes! Twiter reacciona a ‘La Guerra de los Pasteles’

Escuchar Nota

En todos los lugares que he ido hoy, el chisme son los putazos de costco. pic.twitter.com/Rk0uR7Ynmb — Mario Suarez (@mariosaz) December 22, 2020

La gente queriendo entrar a COSTCO en este momento. pic.twitter.com/4TvicxaCbG — elCarlosVega (@elCarlosVega) December 22, 2020

Que comience la guerra por los panes del #Costco pic.twitter.com/XsbiSub4q8 — Yamile Hernandez (@Yamile_HF) December 22, 2020

Colapsan Costcos en el país

Mientras tanto en Costco: pic.twitter.com/rX17ZuaaDW — Simpson Navideño (@MexicoSimpson) December 22, 2020

La cena de Navidad será en solo unas horas y el pánico por no poder alcanzar el postre provocó que unse convirtiera en un campo de batalla de revendedores que querían acaparar los pasteles.Clientes de la tienda llegaron desde temprano a hacer fila para conseguir varias piezas de postre. La orden dees que solo se permitiría vender dos pasteles, pero todo se salió de control y nadie respetó esta medida.Costco acordó con clientes manifestantes, vender hasta cincoa cada socio y con la posibilidad de acudir a resurtirse sin restricción alguna.Escenas como la anterior se están replicando en el país, el temor por no alcanzar insumos para la cena navideña a precios accesibles como ofrecen esta tiendas mayoristas, está provocando que se saturen de filas en plena pandemia porDesde el 20 de diciembre, clientes de estas tiendas han difundido en redes sociales fotografías de filas que llegan hasta la calle donde la sana distancia no es la norma. Además mencionan que esperan casi tres horas para acceder.Luego del anuncio del regreso a semáforo rojoen la Ciudad de México y Estado de México, la tienda indicó en sus redes sociales que seguirán operando de forma regular.