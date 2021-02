‘Llego dispuesto a ayudar a mi equipo’: Joakim Soria

Escuchar Nota

Estoy muy contento, agradecido con Dios por abrir los caminos en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, llegó dispuesto a ayudar a mi nuevo equipo, siempre estaré a disposición de mi coach para lo que él me requiera”.



“Confiemos en Dios y pronto saldremos de esta situación tan difícil y cruel que estamos viviendo ante esta pandemia, que se ha llevado a familiares, amigos, vecinos y gente cercana que de uno u otro modo han sido parte de nuestras vidas, elevo una oración al cielo por la salud de todos, cuidarnos es la mejor opción para poder superar esta situación”.

Contento y dispuesto a ayudar al equipo es como se declara el lanzador mexicanoa su llegada a los Diamond Backs de Arizona, equipo con el que estará jugando su decimocuarta campaña en el beisbol de las, esto dijo en entrevista paraLos jugadores mexicanos hoy en día enfrentan una difícil situación ante los recortes que hicieron los equipos, varios son hoy en día agentes libres y buscan un lugar en la gran carpa, Soria fue el primero de los tres cerradores mexicanos de una última década en conseguir un“Siempre lo he dicho, los tiempos de Dios son perfectos, yo me mantengo entrenando para estar fuerte para los nuevos retos con un equipo nuevo, en una nueva división muy competitiva, sé que no será fácil este año pero confío en Dios y sólo espero que me mantenga saludable para seguir haciendo”.Ante los tiempos difíciles que se viven en este momento ocasionados por la pandemia mundial, el lanzador mexicanoEl lanzador monclovense suma trece temporadas enen las que ostenta 223 salvamentos y un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.01, en 725.2 innings lanzados, su WHIP es de 1.12 y en ganados y perdidos tiene números de por vida de 35-41.Este año, ya que sólo le faltan nueve strikeouts para llegar a la cifra, ostenta la marca de más juegos salvados en la gran carpa además es el jugador que más apariciones en