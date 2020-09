Llena trabajo vida de Regina Blandón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El rostro de Regina Blandón hay quien lo reconoce todavía por su trabajo en La Familia P. Luche, incluso aún le dicen “Bibi”, pero la actriz ha destacado en cine, teatro y series, donde se mueve como pez en el agua.



Sin duda, es una chica con la fortuna de seducir los diferentes escenarios que pisa.



“Me siento muy afortunada de estar parada donde estoy, siempre dispuesta a que venga más y más chamba porque soy, de verdad, muy suertuda de dedicarme a lo que más me gusta en el mundo desde muy pequeña”, declaró.



En estos 30 años de vida, con 20 de trayectoria, la protagonista de la serie Historia de Un Crimen: La Búsqueda, de Netflix, que ha participado en películas como Cindy La Regia o Mirreyes Vs Godínez, también tiene el amor de su lado, pues tiene un noviazgo con el actor Martín Altomaro.



“Me han tocado grandes maestros, grandes compañeros; gente que me ha cuidado y enseñado mucho. Creo que al actor lo hace el otro, hablando del trabajo en escena”, declaró la hija de Roberto Blandón.



El orgullo de Regina es que la mayoría de los proyectos en los que ha estado, dijo, han sido por casting.



“Se siente bien lindo porque la mayoría de las veces en un casting te van a decir que no. Vas con ese concepto, y cuando te hablan y te dicen: ‘Sí te quedaste’, es una gran alegría y un apapacho al corazón”, afirmó la actriz.



También la selección de buenos proyectos ha sido crucial.



“Cindy La Regia, por ejemplo, es un personaje (Angie) que estaba muy bien escrito, con dos directores a quienes quiero mucho (Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón), sobre todo hablando de un tema que yo defiendo mucho. Soy muy aliada de la comunidad LGBT+.



A sus tres décadas de vida, la actriz compartió que su papá, también actor, no quería que se dedicara al medio del entretenimiento. Para él primero eran los estudios.



“Y le agradezco en el alma a mi papá, porque sí me inculcaron la disciplina de estudiar mucho. Llego a los 30 con tanta chamba y con tantos proyectos que me han llenado el corazón de gente querida y talentosa”, señaló Regina, quien estudió Arte Dramático en Nueva York.



La actriz quien dio vida a “la niña rara” en La Familia P. Luche durante 10 años, dijo que aún hay quien la recuerda por el personaje.