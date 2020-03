Llenan la AAA el Lienzo Charro en el primer Saltillomanía

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con un lleno total se celebró la primera edición de Saltillomanía, evento de lucha libre que hizo vibrar el Lienzo Charro “Prof. Enrique González Treviño” con la presencia de las estrellas de la Triple A, quienes se brindaron al máximo para ofrecer un espectáculo digno de la afición saltillense.



Una jaula de acero fue el epicentro del combate estelar, donde los OGT’s, tercia conformada por Chessman, Super Fly y Averno, se enfrentaron a Pagano, Monster Clown e Hijo del Vikingo, duelo donde cayó una cabellera.



Pagano regresó al centro del ring para enfrentarse a Averno y Super Fly; pese a la desventaja, el payaso demostró su gallardía y logró esposar a Super Fly, para después emprender la huída. Averno no respaldó a su compañero y también trepó la reja, por lo que la cabellera de un OGT terminó por caer.



Super Fly se negó en todo momento a pagar la apuesta, pero al final cumplió con su palabra y fue despojado de su melena, la cual terminó en manos de Pagano. Ahora, el “sin payaso no hay fiesta” peleará por otro trofeo, la cabellera de Chessman, la cual pondrán en juego en Triplemanúa.



La lucha semifinal reunió a tres astros de la lucha libre mexicana, Psycho Clown, LA Park y Pentagon Jr., quienes protagonizaron un combate de triple amenaza digno de un pago por evento, el cual hizo que la afición se levantara de su asiento.



LA Park utilizó una artimaña para quedarse con el triunfo luego de despojar de su máscara a Pentagon Jr., acto que no fue visto por el referí, por lo que la huesuda llevó al “Zero Miedo” a las espaldas planas y a la cuenta de los tres latidos.