Ericka lleva semanas desaparecida; se dirigía a Arteaga con su novio

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Erika Lizeth Herrera Alonso lleva prácticamente un mes desaparecida, desde el pasado 10 de abril cuando presuntamente se dirigía con su pareja sentimental Julio Garibay a unas cabañas de Arteaga, fue entonces cuando amigos y familiares no supieron más de ella.



La mujer que desapareció un día antes de su cumpleaños número 35, es nacida en Monclova, pero desde hace años radicaba en Saltillo en donde trabaja como abogada en un despacho propio, pero aunque la investigación la estaba llevando en un principio la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Fiscalía de Nuevo León, ahora la investigación ha quedado en manos del estado vecino, porque fue en San Pedro dónde se le ubica por última vez, ya que en ese municipio su pareja tiene un departamento, según confirmó una de las mejores amigas de la desaparecida.



Erika no tiene familia en Saltillo, la mayoría de esta vive en Estados Unidos y Monclova, por lo que en la capital del Estado no hay nadie que la procure más que una prima y sus amigos, los mismos que la extrañan a casi un mes de su ausencia.



Se perdió el rastro de la fémina y hasta ahora solo queda su perfil en Facebook, en dónde la última publicación fue a principios de abril, cuando publicó que le habían dado un regalo de cumpleaños por adelantado.