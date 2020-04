Lleva grupo Zócalo comida a hogares de la colonia Diana Laura

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los días han pasado, el trabajo y la comida sigue escaseando en los hogares de la colonia Diana Laura; los hombres pierden la esperanza de encontrar un trabajo, pues dicen que ya ni de jardineros o choferes los ocupan.



Las mujeres buscan hacer rendir la poca comida que tienen y así los más pequeños de la casa no se queden sin probar alimento.



La comida llega hasta sus hogares, las sonrisas temerosas no creen que alguien puso algo de su dinero para que ellos pudieran comer.



Benefactores que ya han brindado un plato de comida caliente a decenas de hogares saltillenses, en donde el hambre cada vez, es más, al igual que la desilusión de no ver un fin a esta contingencia.



Don Demesio Reyes dice que todas las mañanas sigue despertando muy temprano para hacer su nieve, después ir calle por calle esperando que los niños salgan, aunque sea con su cubrebocas y así pueda sacar algo de dinero para llevar a su casa y comprar sus medicinas, pues desde hace ocho meses ha estado perdiendo la voz.