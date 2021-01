Lleva Jamie Foxx música en el alma

Escuchar Nota

CDMX-. Si bien la carrera de Jamie Foxx comenzó en la comedia y se ha desenvuelto más en la actuación destacando en filmes como Colateral (2004), Ray (2004) y Django sin Cadenas (2012), su verdadera pasión siempre ha estado en la música.



Ello ha llevado al ganador del Oscar no solo a lanzar cinco álbumes musicales, sino a trabajar con figuras como Kanye West, Jay-Z, Pharrell Williams, Ariana Grande y Ed Sheeran.



“He sido muy afortunado. Recuerdo que estaba en un show de comedia y el ejecutivo me dijo: ‘¡Foxx limítate a las bromas, no podrás hacerlo todo!’, porque me ponía a cantar en mi camerino. Un amigo respondió: ‘¡No! Él debería hacerlo todo’. Luego, algo maravilloso sucedió. Las cosas se dieron, y cuando pasó, tomé ventaja de eso.



“He podido tener a Kanye West en mi casa cuando solo empezaba, y a un Jay-Z joven, que nadie conocía... a un joven parado en mi garage llamado Pharrell, a Missy Elliot en un cuarto y pensé: ‘pondré un pequeño estudio’, lo siguiente que supe es que Kanye estaba ahí grabando y la música sucedió”, compartió Foxx en una conferencia.



Fascinado por la música, Eric Marlon Bishop, nombre real del artista, aprendió a tocar el piano a temprana edad, y consiguió una beca para estudiar Composición Musical y Artes Escénicas en la Universidad Internacional de Estados Unidos, quedando completamente enamorado de este mundo.







“En la universidad conocí a Marvin Gaye y nuestra primera conversación fue acerca del jazz. Hablaba de cómo el gran jazz se hacía al lograr mezclar todas las notas que tú quisieras. Ellos eran los mejores en eso.



“Porque, si lo piensas, la música es una sola escala que se repite, solo esas notas. En medio de todo eso, estos chicos crean todo estos mundos maravillosos que, cuando cierras los ojos, te llevan a lugares tan diferentes. Eso es muy significativo en lo personal, y por eso todas las cosas que hago están siempre conectadas con la música”, destacó el artista de 53 años.









Rol hecho a la medida



Es por ello que, cuando lo llamaron para encarnar a Joe en el nuevo filme animado de Pixar, Soul, supo que el rol de un maestro de música, apasionado por el jazz, estaba hecho a su medida.



“Estar en este rol, disfrutar de todo el aprendizaje que me dio y, al mismo tiempo, tener la música en él, es algo que siempre supe que era mi propósito. Sé que mi abuela me miró aquí abajo y que estaría orgullosa de algo como esto”, destacó el actor estadunidense.



Y así lo confirmaron Pete Docter y Kemp Powers, los creadores del largometraje, quienes quedaron encantados con la pasión y energía que Foxx inyectó al proyecto.







“Había muchas escenas donde Joe hablaba del poder de la música y su importancia, y se me erizó la piel cuando escuché a Jamie hablar de ello, porque sé que lo siente, lo que cree tan determinadamente que fue realmente honesto y auténtico.



“Fue mucho lo que obtuvimos de él, más allá de la lectura, su sentido de vida y su energía, fue un sueño hecho realidad trabajar con él”, destacó Docter.