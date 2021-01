Lleva Lucero Mijara la música en el alma

Escuchar Nota

"La experiencia para mí fue preciosa, disfrutar el escenario con ella, repito, no es artista ni es profesional ni se le puede exigir como si fuera una cantante en forma. Realmente ella lo hace por gusto y como lo digo: Ella lleva la música en el alma. Le encanta cantar, pero no sé si algún día se va a dedicar profesionalmente", afirmó Lucero.

"Ella ha cantado con Manuel en algún momento, así que me decían que si cantábamos juntitas sería padre y sí, es muy lindo. Me encantó, estuvimos muy contentas".

"No podría decir que yo quisiera que se lanzara como cantante, no puedo decidir por ella. La verdad es que si ella algún día quiere y lo logra, y trabaja por conseguirlo, evidentemente yo la apoyaré en todo lo que ella se proponga.







"El oficio que ella quiera seguir, a mí me va a encantar porque es una mujercita muy joven, pero siempre he educado a mis hijos, los he intentado guiar", declaró.

Es hija de dos famosos: a su mamála respalda una trayectoria de 40 años; su papá, se ha ganado el reconocimiento del público por sus interpretaciones.Pero, de 15 años, empezó a brillar con luz propia a través de las colaboraciones que ha hecho junto a sus progenitores, aunque no se trata de su lanzamiento oficial como cantante e incluso no se sabe si desea hacer carrera en la música.Madre e hija unieron sus voces por primera vez en público en el temaque se estrenó en el concierto streaming Lucero Pop Live. Después, esta misma canción se la dedicaron a la Virgen de Guadalupe.Ahora esta grabación se convierte en el nuevo sencillo de la cantante y su lanzamiento será el 22 de enero.Este dueto se dio también porque el público quería escucharlas juntas, agregó la intérprete.En 2018 Lucerito impresionó con ese tono dulce y su personalidad sencilla en el temajunto a Mijares, después llegó otro dueto con su papá en "Everything", de Michael Bublé.Su ternura recientemente la proyectó en "Mi Universo", una canción que grabaron con motivo de la Navidad padre e hija.Lucerito, a quien de cariño le llaman "La Nena" o "La Beba", fue invitada al concierto sinfónico de Manuel, realizado el 25 de diciembre, para hacer la nueva versión de "El Privilegio de Amar", que sus famosos padres grabaron en 1998.Como mamá, la también actriz y conductora ha enseñado a sus hijos la importancia de tomar buenas decisiones en la vida.Lucero se mostró feliz porque el dueto con su hija ha tenido muy buenos comentarios."Hubo muchos halagos y aplausos para ella y para el dueto de las dos, a la gente le encantó. Yo me sentí muy feliz. Son momentos que se dan, para mí un gran regalo y me encantó que a la gente le gustara también", afirmó.