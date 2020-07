Llevan al cine última charla de Donés

Escuchar Nota

Madrid, España.- Eso que Tú Me Das, el documental que recoge la última charla entre Jordi Évole y Pau Donés que tuvo lugar pocos días antes del fallecimiento del cantante de Jarabe de Palo, se estrenará en el Festival de Málaga.



El documental se proyectará en el marco de Málaga Premiere, sección fuera de concurso del Festival que celebrará su 23 edición del 21 al 30 de agosto.







Según informa el certamen, Eso que Tú Me Das es el resultado de una charla entre Jordi Évole y Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, al que en 2015 le diagnosticaron un cáncer contra el que luchó durante cinco años.



“Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieras, pudiéramos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras”, le dijo Donés a Évole 20 días antes de morir.



Se trata de un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento.