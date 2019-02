Llevan laguneros al teatro la historia de un feminicida

El caso del feminicida serial Juan Carlos, mejor conocido como “el monstruo de Ecatepec”, será expuesto en una obra de teatro dirigida por Mace Medina, la cual tiene una doble finalidad: hacer conciencia sobre la violencia extrema que viven las mujeres y donar parte de lo recaudado a la Red de Mujeres de La Laguna para que continúe luchando por la igualdad de derechos y apoyando a quienes viven en situación de violencia.“Traía la espinita de querer sumar a este movimiento del feminismo y decir ¿qué puedo hacer yo? Desafortunadamente surge esto de ‘el monstruo de Ecatepec’, pero como bien dice la obra, sí atraparon al individuo, pero se olvidaron que el verdadero monstruo sigue libre porque no es una persona, no es un grupo de personas, sino todas las personas que estamos aquí, todas estamos involucradas en esto”, dice el director.La obra es un proyecto de 10 cuadros (escenas), donde el hilo conductor es esta historia. Son tres actrices y un actor, este último es la representación del machismo con lo que implica: la sumisión de la mujer hacia el hombre.“A través del proyecto de la obra este hombre se da cuenta de que no tiene por qué ser así, entonces viene su reedificación y reconstrucción como hombre, decir 'ok, que venga desde antes no significa que esté bien, que venga desde antes no significa que sea lo correcto y que tenga que ser así siempre', ya estamos en este punto donde somos conscientes de lo que ha pasando y qué vamos a hacer ahora para reconstruirnos como hombres”.Dice que para las mujeres el mensaje es “no están solas, así como hay víctimas, también hay heroínas como en el caso de la Red, no están solas no nada más las víctimas, sino también las que están trabajando, las que están luchando por mejorar esto, hay gente que quiere apoyar”.Cabe menciónar que la Red de Mujeres de La Laguna trabaja en acompañamiento a víctimas de violencia sexual, feminicida, digital, psicológica, etc. Promueven el respeto a los derechos mujeres y niñas.