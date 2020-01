Llevan páginas al cine

El 2020 ya ha pisado tierra firme en el calendario y avanza imparable al igual que los gusanos de arena que habitan el mundo de Dune, libro escrito por Frank Herbert en 1965 y que este año llega a las pantallas otra vez, gracias al pulso de Denis Villeneuve en las cámaras. Pero esta no es la única novela que será adaptada a la gran pantalla, sino que otras grandes obras pasarán a los personajes de sus páginas al mundo del cine.reseña cinco de esos libros para que la película no tome por sorpresa a su espectador y, quizá, surja ese eterno debate que llena siempre las conversaciones:Escrito por Frank Herbert, y ganador de multitud de premios, Dune es considerada una de las obras maestras del género, debido a su enorme influencia en la cultura posterior a ella.La saga, compuesta por un total de nueve novelas, relata la historia de la familia Atreides, aristócratas de un mundo que ha sido llevado al colapso, pero que resiste gracias a la melange, sustancia extraída de los gigantescos gusanos de arena que habitan ese mundo. Esta propicia el viaje interestelar y la ampliación de las capacidades mentales de quien la consume.Dune goza de su lugar en la más alta cima de la ciencia ficción gracias a los temas que trata: la crítica hacia los sistemas económicos que derivan en la destrucción del medio ambiente, la reflexión ecológica pero, sobre todo, en la recreación de los aspectos religiosos que llevan a una civilización a creer en la llegada de un mesías salvador.Y, si bien, en cuanto a la literatura Dune es una joya, en el cine no ha tenido un gran impacto debido a los tropiezos que existen en su historia, ya que la primera adaptación estuvo a cargo de Alejandro Jodoworsky, y que tras su cancelación cayó en manos de David Lynch. Aún así, el trabajo de producción de la obra dio paso a referentes culturales como las películas de Star Wars y Alien, así como los cómics El Incal y La Casta de los Metabarones. El filme llegará a pantallas el 18 de noviembre.Agatha Christie es la reina de la novela negra y uno de sus libros más conocidos es Muerte en el Nilo. Publicado en 1937, tuvo su primera adaptación en 1978, pero este 2020 llega en octubre a cargo de Kenneth Branagh.El libro de Christie muestra a su detective Hércules Poirot, quien debe investigar el asesinato de Linnet Ridgeway en un buque que recorre el río egipcio. En un enredo de historias, cada cual más oscura que la otra, la autora deja en claro porqué es considerada la maestra del misterio de habitación cerrada.Esta es la segunda adaptación de un libro de Christie, después de que el mismo Branagh hiciera una película de Asesinato en el Expreso de Oriente, su novela más conocida.Las brujas odian a los niños, eso todos lo saben... o al menos lo sabía Roald Dahl, y lo dejó expreso en su novela Las Brujas, publicada en 1983 y la cual gozó de una película en 1990 que todos los niños recuerdan, y cuyo remake llegará a las pantallas este 2020.La historia que Dahl relata en el libro es, también, por todos conocida: un niño y su abuela deben enfrentarse a la asociación de brujas quienes, bajo la imagen de mujeres de sociedad, deambulan por el mundo causando estragos con su magia negra y desapareciendo niños.En este nuevo año, la película tendrá tras las cámaras al veterano Robert Zemeckis, así como la producción de dos mexicanos: Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, y su proyección se tiene pensada para el 16 de octubre.Una vieja mansión perdida en Inglaterra es el lugar perfecto para que suceda una historia de fantasmas, pero... ¿qué tal si no es un espíritu el que castiga a sus habitantes?, esa es la idea que encierra Otra Vuelta de Tuerca, novela de Henry James que llegará, después de innumerables adaptaciones, nuevamente a la pantalla grande de la mano de Floria Sigismondi, bajo el título de The Turning, el 23 de enero.Otra Vuelta de Tuerca relata la historia de una institutriz quien habita esa vieja casona, debido a que su trabajo es cuidar a los dos huérfanos que ahí viven. Un trabajo que deviene en una pesadilla cruel y tenebrosa.El libro de James es un parteaguas en la literatura fantástica precisamente por su lectura, ya que puede interpretarse por una parte como algo sobrenatural y, por otra, como algo meramente imaginario transformando al fantasma que habita esa casa en la paranoia de quienes se ven torturados por él, o visceversa, ya que finalmente es el lector quien lo decide.Al igual que Otra Vuelta de Tuerca, el libro La Llamada de la Selva de Jack London, ha tenido un sinfín de películas. Algunas de ellas interpretadas por íconos del séptimo arte como Charlton Heston, y este 21 de febrero tomará nuevamente los cines con el papel protagónico a cargo de Harrison Ford.La Llamada de la Selva, publicada originalmente en 1903, relata la historia de Buck, un perro san bernardo, cuyos instintos primitivos afloran al entrar en contacto con la exuberante naturaleza de Alaska.Eso provocará que viva aventuras en las que la violencia inherente a lo primitivo toman el rol protagónico de un mundo en el que la civilización no existe, y en el que solo queda la ley de la vida y la muerte.-Un Mundo Feliz de Aldous Huxley-Emma de Jane Austen-Mulan de Anónimo chino-El Hombre Invisible de H.G. Wells-La Campana de Cristal de Sylvia Plath