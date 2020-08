Llevar el cubrebocas sin tapar la nariz es más peligroso de lo que imaginas

Escuchar Nota

“Curiosamente, se observó que las regiones nasales tenían una mayor susceptibilidad a las infecciones por SARS-CoV-2, con la posterior siembra en el tracto respiratorio inferior debido a la aspiración”, explica la Dra. Sunitha Posina.

“Cuando alguien no usa un cubrebocas, es más probable que se infecte cuando inhala por la nariz”, explica.

Por lo tanto, llevar un cubrebocas es lo primero que hay que hacer. Pero llevarla bien, que cubra nariz y la boca al mismo tiempo.

Llevar el, aunque solo sea un poco, no solo no es conveniente sino que puede ser hasta peligroso.Llevar tapabocas da sensación de seguridad, por lo que podemos bajar la guardia y mantener menos medidas de precaución a la hora de posibles contagios de coronavirus. Por eso, para que la sensación de seguridad sea más que una mera sensación.Según un estudio de la revista Cell , hay áreas específicas donde es más probable que el virus cause infección. Y, lamentablemente, muchas personas no cubren la región principal (nariz y boca) donde laEn otras palabras, ese hábito del cubrebocas a la mitad podría hacerte mucho más vulnerable de lo que crees. Este es el por qué:En este estudio, los investigadores diseñaron un virus indicador delque estaba marcado con una proteína fluorescente. Esto les permitió buscar y determinar el mecanismo por el cual el virus infecta el tracto respiratorio.¿Qué significa esto? Es un hallazgo preliminar que sugiere que “(como la garganta y los pulmones)“, dice.Y si alguien está medio enmascarado y exhala, “es probable que, dado que la nariz tiene células que tienen una mayor afinidad para infectarse en comparación con el resto de las vías respiratorias ”, continúa explicando.El estudio también da lugar a la posibilidad de explorar tratamientos nasales y tópicos en el futuro.