PRI Saltillo llevará despensas a bajo costo a domicilio de adultos mayores

Saltillo, Coahuila.- A partir de este lunes, el PRI iniciará un programa para llevar la despensa directamente a las viviendas de los adultos mayores, a costo más bajo y con el beneficio de que no tendrán que salir a la calle.



Jaime Bueno Zertuche, presidente del PRI-Municipal, informó que voluntarios del partido distribuirán las despensas en los domicilios de manera gratuita, con las medidas de salubridad adecuadas.



“Es un esfuerzo del PRI Municipal por hacer llegar el alimento necesario a las personas mayores de 65 años que están solas en casa, que no tienen quien los apoye y lo que buscamos es hacerles la despensa y llevarlas a su casa”.



“Es una alianza que establecimos con varios comerciantes del Mercado de Abastos, quienes estarán brindando los productos a bajo costo y nosotros estaremos enviando estos productos a las casas de las personas que requieran de este servicio”.



Con esto se busca evitar riesgos a los adultos mayores ante la pandemia del coronavirus.



“Son dos paquetes preestablecidos: uno de frutas y verduras, de 120 pesos, y otro es un paquete de carnes, de 200 pesos. Evidentemente más adelante pueden variar, son precios que varían pero por lo pronto arrancamos con ello”.



Destacó que el programa ya tiene aceptación, incluso se están incorporando “padrinos” para cubrir los costos de algunas despensas y darles un beneficio adicional a las personas más vulnerables.



Para recibir este servicio, las personas deberán mostrar un documento oficial que respalde la edad y en otros casos no será necesario.



“Lo estaremos haciendo tomando en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Salud. No habrá contacto directo, se hará de manera muy cuidadosa con guantes y cubreboca”, refirió.



Para mayores informes: 844 362-6914.



Pedidos: Lunes a viernes, de las 10:00 a las 14:00 horas.



Paquete de carnes:

¾ de molida

1 kg de pierna de puerco

1 kg de pierna de pollo

1 kg de chamberete y costilla



Paquete de verduras:

1 kg de tomate

1 kg de papa

1 kg de cebolla

½ kg de limón

½ kg de chile serrano

1 kg de naranja

½ kg de zanahoria

½ kg de manzana

1 papaya

½ kg de calabaza

1 manojo de cilantro

1 kg de plátano