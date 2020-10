Llevarán FIL a mundo virtual

Escuchar Nota

Ciudad de México-. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara no será presencial, ya que las condiciones no son las propicias para que la fiesta editorial, prevista del 28 de noviembre al 6 de diciembre, se realice de manera física, por lo que mudará al formato virtual, afirmó el presidente del encuentro, Raúl Padilla López.



Es una “difícil situación”, advirtió Padilla López, quien completó que el comité organizador atiende las recomendaciones de la sala de situación de la Universidad de Guadalajara, así como de las autoridades sanitarias.



Por único año, en 34 ediciones, este será el formato de la fiesta editorial, “estamos conscientes que lo digital no suple lo presencial”, pero las plataformas digitales permitirán “mantener viva la llama de la FIL”, consideró Padilla López.



También aclaró que Sharjah pospuso su participación en esta edición, pero será invitado de honor para la edición 36, que se llevará a cabo en 2022.