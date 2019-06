Llora Thorne por compromiso de su ex

La actriz Bella Thorne se puso sentimental por el compromiso de su ex novia, Tanya Mongeau, con el youtuber Jake Paul, y lo compartió en una cuenta de Instagram que no es su oficial, @thatweirdbitchbella."Cuando tu ex se compromete", escribió la famosa junto a un par de fotos de ella misma con ojos llorosos.Thorne y Mongeau mantuvieron una relación poliamorosa hasta el pasado febrero; ambas mantenían su noviazgo junto al rapero Mod Sun.Mongeau informó a sus seguidores en Twitter sobre su futura boda con Paul el domingo por la mañana, y el influencer confirmó la información en su propia cuenta.Este lunes, la estrella de A Todo Ritmo publicó en su cuenta real de Instagram una foto de ella con Mongeau para celebrar su cumpleaños 21."Superando cualquier dificultad. Te amo, feliz cumpleaños hermosa niña especial", escribió.