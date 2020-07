Llorando, celebran cumpleaños del niño que fue arrastrado por la corriente en Monterrey

Escuchar Nota

Entre lágrimas, familiares, amigos y vecinos celebraron simbólicamente los 12 años de Alexander,de Monterrey, Nuevo León.Nenuco” como le llaman de cariño, salió con su primo Juan Antonio a ver el agua que llevaba el canal durante el paso del ciclón “Hanna”, pero en un descuido resbaló.Juan Antonio, Primo de Alexander, narró:Fuimos a ver el agua y se resbaló, lo alcance a agarrar y estábamos mojados, pero se me zafó”.Juan Antonio recuerda que su primo le pedía que no lo soltara.Alexander estaba de visita en casa de su abuela, como cada fin de semana se quedaba al cuidado de su padre.Francisco Ismael Hernández García, papá de Alexander, comentó: “Aquí se viene los viernes, sábados y domingos, aquí siempre me viene a visitar, estaba lloviendo bien feo. El sábado, le dije no te me vayas, le dije no te me vayas mijo por favor y en ese descuido, como yo jalo en un depósito, en un descuido, a los dos minutos ya no miré a mijo”.Angel, Hermano de Alexander, expresó:Espero que esté bien y que venga con vida”.Elizabeth Carrillo, tía de Alexander, dijo:Aquí no hay culpables, el niño es un niño, piensa como un niño que quiere divertirse, él vio la lluvia y se le escapó al papá, aquí no hay culpables, simplemente fueron cosas que pasaron, un accidente”.Iliana Alvárez, mamá de Alexander, manifestó:La búsqueda del menor no se ha detenido y se realiza por aire y tierra.Miguel Ángel Perales Hernández, director de Protección Civil de Nuevo León, informó:Sabemos y estamos conscientes de la preocupación de la familia para encontrar a su ser querido y nosotros pues bueno ponemos todo nuestro empeño para poder localizarlos lo antes que se pueda”.