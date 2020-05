Llorando, esposa de Yoshio revela cómo fue la partida del cantante

Escuchar Nota

su cabeza entiende la pérdida, “mi alma, mi corazón… No sé cómo están, pero voy a estar bien porque se lo prometí”.

Nuestro más sentido pésame a su esposa, sus hijos y a toda su familia.

Descanse en Paz. https://t.co/N5lVW9vUwt — Javier Poza (@javierpoza) May 14, 2020

“Cuando pase esta pesadilla debo hacer algo, buscar un homenaje, como debió de ser. Su alma ya no está pero estoy segura de que tengo que hacer algo, una despedida, un homenaje, algo que sea digno que no se pudo en este momento”.



“Agradecer a los médicos y a la doctora Liliana Sánchez, a las enfermeras, a su equipo de 5 médicos, que hicieron todo lo humana y médicamente posible. Agradecer a todos y que no lo olviden, que lo tengan en su mente y oraciones y que escuchen su música”.



Marcela Hernández, esposa de Yoshio,En entrevista en exclusiva con Javier Poza para Grupo Fórmula, Marcela confesó que vive un “momento horrible, un proceso doloroso porque no poder verlo fue lo peor”.Marcela aseguró que, aunqueLa esposa de Yoshio confesó que antes de que el famoso partiera, tuvo la oportunidad de hablar con él, “le dije que si Dios se lo tenía que llevar que estará bien con él. Pude hablar con él”.Marcela detalló que el cuerpo de Yoshio estaba cansado, “no iba a estar bien, no quería vivir pegado a un tanque de oxígeno. Era horrible”.Pese al gran dolor que embarga a Marcela y su familia, aseguró a Javier Poza que en cuanto toda la pandemia pase, le realizará un homenaje:Marcela aseguró que Yoshio fue “un hombre muy pleno y vivió muy feliz. Lo único que siempre me dijo fue, ‘si se toca tomar una decisión yo no quiero depender de nada ni nadie y cuando me tenga que ir me tengo que ir completo’”.Estaba bien, tranquilo, su cara bien, estaba sedado, no sabía que estaba solo”.Antes de finalizar la llamada con Javier, Marcela quiso enviar un mensaje muy especial al equipo de salud que atendió a Yoshio y a su público en general: