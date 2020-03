Llueven críticas a López-Gatell

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Redes sociales explotaron ayer contra Hugo López-Gatell, maxima autoridad en el país en informar a la la ciudania sobre el Covid-19, luego de que afirmara que el epicentro de contagios comunitarios por coronavirus en Monclova surgió de una consulta privada y no dentro del Hospital General de Zona número 7 del IMSS, donde suman al momento 10 médicos y 8 enfermeras infectadas.



El primer contagio local confirmado por el Estado fue el de un médico urgenciólogo que atendió en este nosocomio a un paciente de oficio trailero con signos de neumonía atípica, sin que se le proporcionara el equipo biomédico necesario, y del cual López-Gatell no detalló.



El Gobierno del Estado confirmó el pasado domingo que el deceso de trataba del trailero que dio positivo a Covid-19 en el IMSS.



Federación se ‘lava las manos’



Cabe señalar que hasta hace unos días, médicos que laboran en el área de Urgencias del IMSS se han hecho de sus propios cubrebocas, que ante el desabasto, utilizan incluso hasta de uso industrial. La comunidad en la red social se lanzó de inmediato contra las declaraciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en México, manifestando su incredulidad y calificando de falsa su teoría como una forma de “lavarse las manos” para el Gobierno Federal, ante la falta de insumos básicos en sus hospitales.



Incluso algunos comentarios pusieron de manifiesto que el médico no tiene consultorio privado.



“No es cierto, se contagiaron por falta de insumos al atender paciente que dio positivo Covid-19 y no quieren aceptar culpas, ahora sí a culpar al médico, él ni consulta privada tiene”. “Miente!! Encima de no proporcionar los insumos para el tipo de emergencia, no valora a sus médicos y no dice la verdad, en todo momento ignoraron los síntomas del médico y dejaron que siguiera trabajando sin su protección”, fueron algunas reacciones. “El IMSS no les da los insumos necesarios para protegerse, médicos y enfermeras se quejan de eso.



Luego se contagian, y para el Gobierno es muy fácil lavarse las manos”, señalaba otro más. “Justo cuando empezaba a creerle, sale con sus mentiras, qué mal”, incluso unos con humor señalaron frases como: “Pinocchio Gatell, te está creciendo la nariz”.



Exigen renuncia del Director del IMSS



En redes sociales circuló un escrito a las autoridades de salud y al gobernador del estado en donde explican a López Gatell que el co-tagio comunitario por coronavirus si sucedió en el IMSS de Monclova y en donde consideran que Ulises Mendoza el director del Instituto esta mal informando a las autoridades federales.



Dr Lopez Gatell, Gobernador Riquelme, Delegado del IMSS en Coahuila, a la población.



Es necesario que se sepa la ver-dad, ya basta de mentiras, por parte del director Ulises Mendoza y Epidemiologia del HGZ #7. lo que el subsecretario de salud informó de lo que pasó en Monclova, es lo que a él le informan desde aqui.



La verdad es que el contagio inició con un paciente que ingresó a la sala de Urgencias el dia 15 de Marzo con cuadro respiratorio agu-do, se le tomo radiografia de tórax la cual mostraba características de una neumonia atípica, se mantuvo aislado en sala de urgencias, se es-tuvo manteniendo con ventilación mecanica no invasiva, durante ese tiempo, se solicitó interconsulta a UCI quien valora y determina neumonia atipica probable Covid-19, a partir de ahí se solicito equipo de protección personal, el cual nunca se otorgo, se solicitó en varias ocasiones subir a piso a un aislado, no habia lugar, así mismo se solicitó interconsulta a epidemiología para que valorara y realizara la prueba, quien nunca acudió, el jueves 19 por la tarde se procede a colocar ventilador mecanico porque su estado de salud empeoraba, hasta que el Lunes 23 de Marzo es subido a piso.



Durante esta semana el personal de los tres turnos de urgencias tuvieron contacto con ese paciente, como ya es de todos sabido el médico que esta grave en UCI y todo el personal que ha salido positivo a Covid estuvo en contacto con ese paciente. No se necesitan conocimientos medicos para saber donde estuvo la responsabilidad. Todo lo que aquí se refrenda, se tienen pruebas. La manifestacion no fue por “Liosos” como dijo el director el Dr. Ulises Mendoza, era porque ya estaba cayendo el personal, ya habia contagios. Que todo México se entere. #RenunciaUlises. Háganlo circula