Lluvia de choques en Saltillo tras ligera llovizna

Tan solo unos minutos de llovizna bastaron para que al menos 13 vehículos participaran en lluvia de accidentes que dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en diversos puntos de la ciudad., provocando una intensa movilización de autoridades y cuerpos de auxilio que se multiplicaron para anular los porcentajes de riesgo entre los involucrados.El primero de los encontronazos ocurrió sobre Arizpe de la masa en su carril de sur a norte, cuando el conductor de un vehículo Atitude perdió el control del volante, derrapando e impactando una unidad de la Pronnif, dando volteretas para también impactarse contra otros carros que avanzaban en la misma dirección., donde quedaron bajo supervisión de especialistas médicos.Instantes después, un adolescente que corría con exceso de velocidad no alcanzó a frenar con tiempo, chocando por alcance contra la parte trasera del camión de personal en que se incrustó casi por completo., aunque el hombre sufrió golpes menores que no pusieron su vida en riesgo.Al mismo tiempo, una camioneta Jeep que transitaba por la parte alta del puente Valle Dorado también resultó afectada por la lluvia, tras derrapar y estamparse contra la valla metálica lateral de contención, aunque su conductor aseguró que le dieron un cerrón.En la zona sur, un hombre que no respetó la lámina roja de alto también se convirtió en víctima de las circunstancias, tras quitar derecho de paso a un taxi Nissan y provocar la colisión que movilizó a los cuerpos de auxilio.Tras el percance, personal de bomberos acudió hasta el cruce de Humberto Cid González con Otilio “Zurdo” Galván, donde brindó el apoyo requerido e hizo el traslado de una persona hasta un hospital cercano., donde pese a lo cuantioso de los daños materiales tan solo hubo pocos lesionados y de mínima consideración.