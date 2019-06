Lluvias no han llegado a algunos ejidos de la región

Las precipitaciones pluviales registradas en días pasados no han beneficiado de todo al campo de la Región Carbonífera, en algunos ejidos de los municipios de Juárez y Progreso no ha caído gota de agua desde el pasado mes de noviembre.José Luis Hernández Romero, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Carbonífera, dio a conocer que desde el penúltimo mes del 2018 y hasta la fecha, el agua no se ha dejado sentir en diversas zonas rurales.Específicamente se trata de los ejidos El Álamo, Juárez y Las Parcelas, ubicado muy cerca de la presa Venustiano Carranza, “aunque no es una situación para declarar zona de desastre por la sequía, la desesperación empieza a adueñarse de los habitantes”, comentó.No se ha tenido afectación en cultivos o muerte de ganado, pero el agua siempre es necesaria, y de no presentarse en los próximos meses, las cosechas de verano no podrán lograrse, lo que dificultara la alimentación del ganado principalmente.El dirigente de la CNC, Hernández Romero agregó que en materia de apoyos por los tres órdenes de gobierno, en días pasados se emitieron las nuevas reglas de operación del programa ventanilla única, mediante la cual esperan un sinfín de beneficios para productores agrícolas y ganaderos.