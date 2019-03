Lo dejan libre y se roba celular del Tribunal

Un joven que acababa de recuperar su libertad luego de una audiencia penal en su contra, aprovechó un descuido para robarle el celular a una empleada del Tribunal por lo que fue arrestado de nuevo a los pocos minutos. El Diario de Juárez

El reporte corresponde al martes, en el que fue precisado que elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc informaron que lograron la detención de Brayan Tadeo C. V. de 18 años de edad luego de que fuera señalado por el posible robo de un teléfono celular en perjuicio de una empleada del Tribunal de Control del Distrito Judicial Benito Juárez.El reporte del hecho se presentó desde las calles 5 de Febrero cruce con Nicolás Bravo de la colonia Progreso, desde el interior de las instalaciones de los juzgados penales, en donde los oficiales se entrevistaron con la C. Laura Yanet J. E. de 26 años de edad quien manifestó que después de atender al detenido quien iba saliendo de una audiencia de control después de un arresto de 36 horas por consumo de tóxicos en la vía pública, se percató de que ya no se encontraba su teléfono marca Samsung, modelo A8 color negro con funda rosa.Momentos después, a las 12:35 horas, durante los recorridos de prevención y vigilancia de oficiales preventivos, se tuvo a la visita a una persona con las características descritas en dicho reporte, mismo que fue arrestado en las calles Presa las Vírgenes y Alameda del Barrio la Presa en posesión del artículo en mención, procediendo a su traslado al área de prefectura en donde quedo a disposición del juez calificador en turno, notificando a la afectada para que realizara la reclamación para que le entregaran su teléfono.