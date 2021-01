Lo del muro es muy bueno: AMLO celebra cancelación de construcción

Escuchar Nota

"Está muy bien lo del muro, es muy bueno; yo les comentaba que todos los presidentes hacían su pedazo, su trecho de muro, era así como manda", expresó.



El presidente Andrés Manueldel muro fronterizo.En conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el mandatario comentó que para la construcción del muro en gobiernos anteriores de ese paísera así como manda”.López Obrador mencionó que no hace falta una nueva llamada telefónica con Joe Biden, luego de que el demócrata asumió la presidencia, no obstante, "si hay necesidad de hablar por teléfono, lo hacemos, pero no es urgente"."Le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno porque todo esta muy claro, va a haber respeto mutuo".Con información de https://www.milenio.com/politica/amlo-celebra-biden-detenido-construccion-muro-fronterizo">Milenio