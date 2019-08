Lo estafa ‘agencia de trabajo’

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)

Un padre de familia fue estafado por una falsa empresa de colocación de personal que opera en redes sociales a nombre de una refresquera local, la cual ofrece trabajo solicitando un depósito para un supuesto antidoping, pero luego del pago desaparecen.Juan Valencia encontró en Facebook el perfil ER Publicidad, que invita a contactarse con Andrea Sánchez al mailpor lo que envió su currículum.“Por medio de correo me dijeron que para cubrir la vacante tenía que hacerme un examen antidoping, pero que yo lo tenía que pagar y ya cuando acudiera a presentar el examen me lo reembolsaban”, expresó.Dijo que hizo el depósito de 380 pesos a Roberto Alejandro Dávila Cantú, quien se hace pasar por jefe de Recursos Humanos de la refresquera, al número de cuenta 47766-8412-1803-2590 de Banamex.Luego de realizar el pago y enviar copia por correo el depósito ya no le contestaron y cuando los buscó en Facebook el perfil de ER Publicidad, había desaparecido.Acudió a la FGE pero le dijeron que no podían hacer nada, a menos que llevara a otras 20 personas estafadas, y ahora teme que usen su información.