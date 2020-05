Lo hace de nuevo: Hermano de Pablo Escobar lanza iPhone ‘de oro’

Escuchar Nota

tras los lanzamientos del Escobar Fold 1 y del Escobar Fold 2, un teléfono plegable que resultó ser una copia del Samsung Galaxy Fold, publicó en su portal Unocero.En su momento, el hermano de Pablo Escobar anunció su Escobar Fold 1 amenazando a Samsung e incitando a los usuarios a unirse al «jefe de asesinos» para poner a temblar a la empresa de tecnología.Ahora, el «empresario» quiere aplicar la misma estrategia con Apple. Sin embargo, la diferencia es que, desde un inicio, Escobar Inc. no esconde que se trate de un dispositivo móvil de Apple modificado.Con el Escobar Fold 1, la empresa lo que hizo, literalmente, fue poner una pegatina al Galaxy Fold de Samsung.En la página web del hermano del narcotraficante, se afirma que el Escobar Gold es un iPhone 11 Pro con memoria de 256 GB, pero está enchapado en oro de 24 quilates y personalizado con la estética de Pablo Escobar.Pero no caigamos en el engaño:No obstante, el anuncio de este smartphone es un tanto sospechoso, ya que, por alguna extraña razón, su precio está muy por debajo del costo original de los teléfonos de AppleEso nos hace cuestionar lo siguiente: ¿Cómo se podría ganar dinero revendiendo celulares a precios más bajos? Todo parece indicar que las unidades del hermano de Pablo Escobar han sido devueltas por otros usuarios.De ese modo, la empresa obtiene smartphones muy baratos, los arregla, los decora y los vende a precios excesivamente bajos.De acuerdo con su página web, esta es una edición es limitada y sólo hay 2 mil teléfonos disponibles para la venta, por lo que exhortan a sus potenciales compradores a aprovechar la promoción rápidamente.Conseguir un iPhone 11 Pro por 499 dólares suena muy tentativo y seguramente habrán muchas personas dispuestas a pagarlo, pero tendrían que hacerlo bajo su propio riesgo, ya que quizá se trate de un producto carente de legalidad.Incluso el sitio web no tiene métodos de pago seguros y el hecho de que el envío sea gratuito, nos hace pensar que es porque no existirá un envío como tal.De hecho, usuarios presentaron quejas cuando fue el lanzamiento del Escobar Fold, ya que nunca recibieron el dispositivo en sus manos.