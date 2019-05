Lo hemos previsto durante muchos años y tenemos un plan: Huawei

El fundador y director ejecutivo de Huawei Technologies, Ren Zhengfei, criticó la decisión de la Administración de Trump de agregar a su compañía a una lista negra del Gobierno, insistiendo en que el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones no ha hecho nada ilegal, reseña Nikkei.El Departamento de Comercio de EE.UU. anunció esta semana que incluirá a Huawei y a 70 empresas afiliadas en su llamada 'Lista de Entidades', lo que impedirá al gigante chino de las telecomunicaciones comprar piezas y componentes a las compañías estadounidenses sin la aprobación del Gobierno de EE.UU."No hemos hecho nada que infrinja la ley", aseveró el sábado Ren Zhengfei, en su primera entrevista desde la decisión de las autoridades estadounidenses.El ejecutivo indicó que la compañía continuará desarrollando sus propios chips para disminuir el impacto de la prohibición en su producción. Ren sostuvo que la empresa estaría "bien" incluso si el fabricante de chips Qualcomm y otros proveedores estadounidenses no vendieran chips a Huawei. "Ya nos hemos estado preparando para esto durante muchos años", alegó.Por su parte, Teresa He Tingbo, presidenta de HiSilicon, la unidad de Huawei que diseña principalmente chips de procesadores, realizó comentarios similares a los planes para enfrentar una posible interrupción en el suministro. En una reciente carta abierta, la ejecutiva escribió: "Hemos previsto este día durante muchos años y tenemos un plan de respaldo".El 15 de mayo, Trump firmó una orden que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. La medida allana el camino para una prohibición total de los productos fabricados por Huawei.Huawei calificó de "irrazonable" la orden, señalando que las medidas en su contra dejarán a EE.UU. "rezagado en el despliegue del 5G", mientras que "las restricciones no razonables infringirán los derechos de la compañía y plantearán otros problemas legales graves".