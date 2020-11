‘Lo hice por pend…’: Consuelo Duval revela que daba dinero a su pareja

Escuchar Nota

“O sea, está mal que yo le pasaba a mi ex el dinerito por debajo de la mesa para que él pagara. (Lo hacía) Por p*nd*ja, en mi mente el dinero siento que hay muchas cosas que el dinero no compra, y hay gente que se detiene en la vida porque no tiene dinero. Me daba cosita que él se sintiera mal porque yo gano más” dijo Consuelo Duval sobre su experiencia.



.@ConsueloDuval revela que tuvo una pareja a la que le pasaba dinero por debajo de la mesa para que él pagara las cuentas Ve este episodio completo de #NetasDivinas, hoy a las 9:30 p.m. por #Unicable pic.twitter.com/YSUTqJSueU — Unicable (@UnicableOficial) November 12, 2020

Un tema conflictivo en las relaciones de pareja es el relacionado con el dinero, precisamenteLa conductora del programa de revista donde hablan sobre situaciones cotidianas de las mujeres, Daniela Magún puso sobre la mesa la importancia de que las parejas hablen sobre sus planes a futuro desde un primer momento, para no causar inconvenientes.Fue así comoLa actriz comentó que a partir de los 37 años y hasta 47 años es el rango de edad de sus parejas, pero en un primer momento ella expone la importancia de que hablen con la verdad, pues si ellos desean tener hijos, no sería la mejor opción que esperaran que ocurriera con Duval.Al respecto, su compañera de elenco, Daniela Magún dijo que eso era algo que estaba mal debido a que solo tenían que hablar con franqueza sobre el tema monetario, puesto que lo más recomendable es hablar y no considerar al dinero como un tabú, “sin tener que ocultar las acciones”.La actriz coincidió con el punto y reveló que en ocasiones ella es mucho más solvente que sus parejas, pero esto no es algo que la incomode, puesto que no considera al dinero una prioridad absoluta. Incluso su compañera Natalia Téllez lanzó una broma irónica al respecto.Y es que Consuelo Duval dijo que a veces “ella gana más”, a lo que con gesto serio Téllez le dijo: “Varios, muchos millones más”. Lo que es casi un hecho puesto que la actriz se ha colocado como una de las mujeres más influyentes y populares de la televisión mexicana.Información de Radio Fórmula