Lo mejor de Google Play en 2019

Este martes fueron revelados cuáles fueron las películas, aplicaciones, libros, audiolibros y juegos preferidos por los usuarios de Google Play en 2019.Destacan:• El rey león• Rápidos y furiosos• La vida secreta de las mascotas 2• Spider-Man, lejos de casa• Toy Story 4• John Wick: chapter• Había una vez en… Hollywood• It: capítulo 2• Avenger: endgame• Ted Buddy, durmiendo con el asesino• 100 versos y otros• El arte de hacer preguntas• Palabras de amor• La última noche• Regreso al edén• Estación espacial• La macha negra• La roca venida del cielo• Palabras• Liderazgo• El médico H.A.B.L.A.• Sí, sí es contigo• Pequeño cerdo capitalista• El arte de la guerra• Pequeño cerdo capitalista inversiones• Homo Deus• Vendes o vender• Liderazgo• El arte de hacer preguntasAdemás los premios Google Play reconocen a los desarrolladores que destacaron por su calidad e impulso en Android.Este año hay nueve categorías, entre ellas: la app más innovadora, El juego más hermoso, Mejor impacto social, etc. En el siguiente enlace puedes consultar a los ganadoresEl libro más votado fue, un manga sobre la historia de los Caballeros Sagrados, Los siete pecados capitales, que se ven forzados a huir en exilio después de intentar derrocar al rey de su trono. Elizabeth Liones, la tercera princesa del reino Liones, decide emprender un viaje en busca del resto de la orden de caballeros al descubrir que ellos no fueron los responsables del golpe de estado que le arrebató la vida a su padre.La películas más votada fue, la culminación de la saga de Avengers que une a los superhéroes favoritos de Marvel para lograr lo imposible ante el ataque de un supervillano con un inmenso poder que intenta borrar la existencia de la mitad del planeta.