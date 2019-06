Lo mejor es irme de Westa Ham: ‘Chicharito’

Javier Hernández buscará salir del West Ham.En el debut del "Chicharito" como video blogger, con su canal The Naked Humans, el ariete tricolor confesó que los Hammers consideran que lo mejor para él será buscar un nuevo equipo para la próxima temporada, a pesar de que aún le queda un año de contrato."Mi representante está buscando un equipo para moverme, si no (encuentra) me mantendré con el West Ham feliz, me queda un año (de contrato) pero West Ham y yo decidimos que lo mejor es irme", compartió a través de su canal el cual hace junto a su pareja, Sarah Kohan, y un par de amigos.Hernández Balcázar no disputa la Copa Oro, pues decidió mantenerse con su familia en el nacimiento de su primer hijo.Después de su andar con el Bayer Leverkusen, el "Chicharito" regresó al futbol inglés con los Hammers equipo en el que ya disputó 2 campañas.El año pasado jugó 28 cotejos con el club entre los que anotó ocho dianas.