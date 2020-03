Lo que debes conocer de la fertilización in vitro

Escuchar Nota

México.- Los tratamientos de reproducción asistida son de dos tipos, de alta y baja complejidad, los cuales tienen un nivel de efectividad acorde a la edad de la persona, de acuerdo con Jacobo Dabbah Mussaly, especialista en Biología de la Reproducción Humana de Clínica Embryos.



Dijo que a pesar de que la edad influye en que una mujer tenga más probabilidades de quedar embarazada, no significa que en una edad madura no se pueda tener hijos; todo depende de un adecuado diagnóstico oportuno y de un tratamiento individual para cada paciente.



Entre los tratamientos de alta complejidad se encuentra la técnica de fertilización in vitro, que consiste en lograr fertilizar el óvulo con el espermatozoide, los embriones obtenidos se desarrollan durante cinco días en un laboratorio y luego estos se transfieren al útero.



Un ciclo completo de fecundación in vitro lleva alrededor de tres semanas.



De acuerdo con el especialista, un 40% de los casos de infertilidad lo tiene la mujer, otro 40% el hombre y en un 20% es mixto. La pareja se somete a un diagnóstico para que, con base en los resultados, se pueda dictaminar el tratamiento ideal que los ayudará a concebir un bebé.



La fecundación in vitro es la forma más efectiva de tecnología de reproducción asistida, pues el proceso se puede realizar utilizando los óvulos y espermatozoides de la pareja o también se pueden utilizar óvulos, espermatozoides o embriones de un donador anónimo, de acuerdo con Clínica Mayo.



Además, es una opción si se tiene daño u obstrucción en las trompas de falopio, trastornos de la ovulación, endometriosis, fibromas uterinos, esterilización o extracción previa de las trompas, producción o función del semen afectadas, Infertilidad sin causa aparente, trastornos genéticos y preservación de la fertilidad ante el cáncer u otras enfermedades.



Otras técnicas de reproducción asistida son la estimulación ovárica mediante hormonas, la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, la inducción de la ovulación, el coito programado y la Inseminación intrauterina.



En cuanto al costo de una fertilización in vitro, éste varía de acuerdo con el tipo de tratamiento a la que la pareja se someta, por lo que al asistir a una clínica especializada se les dará el presupuesto de acuerdo a la técnica reproductiva que va a requerir.



El especialista recomienda que si la pareja está intentando tener un bebé y no pueden concebirlo en un plazo de seis meses, acudan a estas clínicas, pues un diagnóstico oportuno incrementa las posibilidades de que la mujer quede embarazada en un plazo no mayor a un año.