Lo que debes saber de la contaminación digital

¿Sabías qué al enviar un mail, publicar un tuit o actualizar tu estado en Facebook, contaminas? Así es. Actualmente el uso de las tecnologías de la información y el entretenimiento, aporta el 2.7 por ciento de las emisiones de carbono en todo el planeta.Parece un porcentaje mínimo, pero el problema es que ni la población ni los gobiernos, son conscientes de este fenómeno, que amenaza con ir en aumento, debido a que cada vez son más los consumidores de esta clase de tecnologías, advirtió el profesor de la Universidad Iberoamericana, Juan Luis Bolaños Berruecos.Explicó que la contaminación derivada del uso de redes sociales, correo electrónico, televisión con servicio de streaming y plataformas de video juegos y música en línea, se origina por dos vías. Primero, por el consumo energético de los servidores que almacenan la información con la que funcionan dichas aplicaciones.En segunda instancia, debido a la energía que consumen los sistemas de aire acondicionado con que se regula la temperatura de los mismos servidores, energía proveniente -hasta en un 50 por ciento- de combustibles fósiles.Esto es porque en el imaginario colectivo, “la nube” existe, pero se cree que se ubica en el aire o en el espacio, y no que ocupa un espacio físico. Una idea errónea. La nube existe, es real y se almacena en miles de dispositivos físicos que consumen energía.Si revisamos las cifras de los datos que circulan en las diferentes plataformas digitales de comunicación y entretenimiento, podríamos tener una idea, remota aún, de las consecuencias ambientales que implica su utilización.Así, cada minuto, en el mundo:• 973 mil personas se conectan a Facebook• 18 millones de mensajes se distribuyen vía WhatsApp• 4.3 millones de videos se reproducen en Youtube• 275 mil aplicaciones en línea, son descargadas• 174 mil imágenes son difundidas en Instagram• 266 mil películas o series son reproducidas en Netflix• 862 mil dólares son transferidos a través de compras en línea• 481 mil mensajes se publican en TwitterBolaños Berruecos, comentó que empresas como Facebook, ya analizan la posibilidad de instalar sus servidores en el Ártico, a fin de ahorrar energía en el uso de sistemas de enfriamiento, mientras que Google, podría instalarlos en regiones situadas por debajo del nivel del mar, con el mismo propósito.No obstante, los países todavía no cuentan con alguna regulación formal que obligue a esta clase de compañías a disminuir sus emisiones contaminantes, de modo que la responsabilidad, es también del usuario.Cerrar las aplicaciones que no estén en uso, depurar datos de “la nube” como correos, fotos o videos, cada determinado tiempo; así como restringir el uso de redes sociales y apagar los aparatos electrónicos que no están en funcionamiento son medidas que pueden contribuir al cuidado del medio ambiente.