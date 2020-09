Lo que debes saber de la ‘Luna azul’ que habrá en Halloween

Escuchar Nota

Si biense caracteriza por tener algunas de las mejores y más especiales celebraciones del año gracias a su temática espeluznante y actividades al aire libre, este 2020 va a ser aún más especial.Independientemente de las restricciones sanitarias y sociales, generadas a partir de la pandemia por coronavirus que todavía estarán vigentes en esta fecha, en Halloween se llevará a cabo bajo un evento astronómico llamadoDe acuerdo con datos del Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales de la NASA , este tipo de espectáculo ocurre, en promedio, una vez cada dos años y medio, e incluso tres años.Todos los meses del año tienen una luna llena cada 29 días, pero debido a que el ciclo lunar y el calendario no están perfectamente sincronizados, en octubre se apreciará la luna de la cosecha y la luna azul.Aunque tiene el nombre de un color, la luna en realidad no se pintará de azul. Debido a la fecha en la que caerá, explican los expertos., y a este patrón se le conoce como el ciclo metónico, descubierto en 432 a.C por el griego Meton de Atenas que determinó que en este lapso de tiempo la luna repetiría su fase, aunque no siempre.El evento astronómico sucederá el, mientras la luna de la cosecha llegará el 1 del mismo mes.La última blue moon se vio en marzo de 2018, peroDatos de Old Farmer’s Almanac , la última vez que apareció una luna llena de Halloween para las zonas horarias central y pacífica, fue en 2001.Según las estimaciones,La blue moon alcanzará la iluminación máxima a las 10:49 horas el 31 de octubre, pero los observadores podrán apreciarla llena durante la noche.