Lo que hay que hacer para poder retirarse a los 30 años

¿Quién no ha soñado con retirarse a muy temprana edad y dedicarse a lo que realmente le gusta?En teoría, es posiblecomo para que una persona que está en sus veintes se pueda retirar en los treinta.y mantener su nivel de vida por los próximos 10 años”, así ve Freddy Domínguez, cofundador de ComparaGuru.com, la definición de lo que tendría que hacer una persona que desea retirarse al empezar los 30.Por medio de un ejercicio, el experto en finanzas personales dice que es posible retirarse antes de lo planeado. Aunque para lograrlo se tienen que cumplir varias condiciones que no son sencillas de conseguir (pero tampoco imposibles).Si el costo de vida es de 5,000 pesos al mes. Se debería tener ahorrado o invertido en activos que produzcan una renta fija, de al menos, 6,000 pesos. Dinero que si se multiplica por 12 meses dará como resultado 72,000. Ahorro que a lo largo de 10 años tendría que alcanzar los 700,000 pesos.Sigiendo los pasos del ejemplo anterior, pero si tu ingreso mensual fuese de 50,000 pesos, entonces al final ahorrarías 6 millones de pesos.Con un ingreso de 10,000 pesos mensuales se tendrían que ahorrar 120,000 anuales. Para lograrlo, se deberá contar con activos que generen una renta anual de entre el 7 y 10 por ciento. Pasados los 10 años el ahorro tendría que sumar un millón 800 mil pesos.La idea de conseguir esta cantidad en el plazo planteado no es tan descabellada. Es posible. Sin embargo, Domínguez señala que el problema está en que es muy poca la gente que lo logra hacer. Es decir, ahorrar bajo estas condiciones.Los dos principales problemas a los que se enfrenta una persona que desea acumular tal cantidad de dinero son:Contar con la combinación de activos (alguna propiedad, una inversión y un negocio) que en su conjunto produzcan la renta anual de 7 por ciento. La persona que lo quiera hacer tendrá que contar o adquirir este tipo de activos desde el inicio de su vida laboral.Controlar el nivel de gasto. Si a los 25 es posible llevar un buen nivel de vida con un ingreso mensual fijo, entonces no se debe perder de vista que hay factores que pueden aumentar el gasto mensual. Por ejemplo, casarse, mantener a los hijos o contraer otras deudas.Además, no se debe perder de vista el valor del dinero en el tiempo. Pues como sabemos, conforme avanzan los años los precios de los productos cambian y aumentan según los movimientos de los ciclos económicos.