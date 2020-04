‘Lo que ocurre en cárceles de El Salvador hace poco pasaba en México’

Escuchar Nota

El Salvador ha vivido uno de sus fines de semana más violentos del año a pesar de la cuarentena.

La respuesta del presidente, Nayib Bukele, ha prendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. pic.twitter.com/2ap7FTbEPC — ajplusespanol (@ajplusespanol) April 28, 2020

En @CentrosPenales, a partir de hoy se acabaron las celdas de una misma pandilla. Trabajamos para evitar que sigan saliendo órdenes de estos lugares para afectar a las familias salvadoreñas. pic.twitter.com/LZkbHp47x5 — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 26, 2020

Durante la reunión de esta madrugada con el Gabinete de Seguridad, el Presidente @nayibbukele ha coordinado las estrategias de acción con las agencias de inteligencia del Estado para ir por las personas que están detrás de la alza en los homicidios. pic.twitter.com/iJc2CsQJ5d — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 27, 2020

“De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentros, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”.

De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas.



Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo.



Estarán adentros, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla. pic.twitter.com/nJFmI3Dxub — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 27, 2020

Ya salió la primera pandilla diciendo que ya no matarán salvadoreños, faltan 2.



Dejen de matar inmediatamente o los que pagarán las consecuencias serán ustedes mismos y sus homeboys.



Están cerca de ustedes, de sus casas, de sus caletas, les quedan algunas horas... pic.twitter.com/TTdYJ4KYuG — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 27, 2020

