Lo que se integra al catalogo de Amazon Prime para septiembre

Escuchar Nota

Como es costumbre para las plataformas de streaming, el inicio de cada mes se revela el catálogo de producciones que se estrenarán a lo largo de las semanas; en esta ocasión, esquien nos revela qué llegará a su servicio en el mes de septiembre.La lista de los estrenos más destacados para(1 de septiembre)Únete a los habitantes de Sunnydale y a una joven, destinada a matar vampiros, demonios y otras criaturas infernales; luchando contra el mal, con la ayuda de sus amigos. Juntos, intentarán acabar con sus demonios, sobrevivir a un apocalipsis tras otro, sin dejar de asistir a la preparatoria y la universidad.(3 de septiembre)Teresa, asistente familiar de inteligencia artificial, es entregada a una familia en Bogotá, Colombia, para probarla en el mundo real. Como buenos colombianos no tardarán en sacarle el jugo a tan “interesante” aparato y montar así, un revolucionario negocio de consultas en el barrio, que promete resolver desde problemas de calvicie hasta adivinar el número de la lotería.(3 de septiembre)Un niño de 10 años, de nombre Matías, huye de casa enfadado y termina perdiéndose, hasta que se topa con un hombre muy peculiar.(4 de septiembre)En una intensa y desesperada segunda sesión de The Boys, Butcher, Hughie y el equipo se tambalean por sus pérdidas en la temporada 1. Huyendo de la ley, tratan de luchar contra los Superhéroes.(6 de septiembre)Después de haber sido abandonada por su esposo, Deanna, ama de casa, decide darle un giro a su vida y se inscribe en la misma universidad en la que estudia su hija. Allí se convertirá en el alma de las fiestas.(6 de setiembre)tiene 9 años y se salta cuatro grados para entrar directamente a la secundaria junto con su hermano mayor, menos listo que él. La vida en ella no será fácil, ya que sus compañeros, sus padres y sus vecinos no entienden a Sheldon.(8 de septiembre)El periodista Eddie Brock está investigando a Carlton Drake, el célebre fundador de Life Foundation. Brock establece una simbiosis con un ente alienígena que le ofrece superpoderes, pero el ser se apodera de su personalidad y lo vuelve perverso.(12 de septiembre)Emmet, una figurita Lego absolutamente normal, es confundida, por error, con la persona más extraordinaria del mundo Lego, una especie de mesías que va a salvarlos de las maquinaciones del Mega Malo, pero Emmet no está preparado en absoluto.(14 de septiembre)Una monja se suicida en una abadía rumana y el Vaticano envía a un sacerdote y una novicia a investigar lo sucedido.(15 de septiembre)Seis astronautas descubren indicios de la existencia de vida inteligente en Marte. Cuando comienzan a investigar, se dan cuenta de que esa forma de vida está mucho más evolucionada y es infinitamente más aterradora de lo que habían supuesto.(15 de septiembre)La Dra. Temperance Brennan una antropóloga forense tiene una habilidad impresionante para analizar pistas en los huesos de las víctimas por lo que es solicitada por la justicia para asistir en investigaciones muy difíciles.(15 de septiembre)Merdith Grey pertenece a un grupo de doctores jóvenes que comienzan a trabajar en el hospital de Seattle, quienes tratan de equilibrar la vida personal y el trabajo.(15 de septiembre)La misión del grupo es clara: localizar a nuevos sobrevivientes y ayudar a hacer de lo que queda del mundo un lugar un poco mejor. Con una determinación obstinada, Morgan Jones lidera al grupo con una filosofía basada en la benevolencia, la comunidad y la esperanza.(18 de septiembre)Sorprendidos de que se han filmado películas de todos los superhéroes menos de ellos, los Jóvenes Titanes viajan a Hollywood para remediar esta injusticia.(20 de septiembre)Después de destruir los juegos para siempre, Katniss llega al Distrito 13 para salvar a Peeta y una nación conmovida por su coraje.(20 de septiembre)Sigue disfrutando de la antología de terror de American Horror Story con la novena temporada, esta vez sucediendo en 1984 y con una fuerte influencia de clásicos del terror como Viernes 13 y Halloween.(25 de septiembre)Se muestra la pasión de Fernando Alonso por competir al más alto nivel y su absoluta determinación por ganar. Documentando el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de Indianápolis, pasando por las 24 Horas de Le Mans, para terminar en su primera salida en el Rally de Dakar en enero, Fernando da acceso a los fans del campeón de la Fórmula 1(25 de septiembre)Los cuentos de hadas más emblemáticos se entrelazan para crear una historia subversiva de amor, pérdida, avaricia, venganza y asesinato ambientada en Nueva York.Con información de Informador