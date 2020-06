Lo que se ve no se pregunta: así surgió la emblemática frase de Juan Gabriel

Escuchar Nota

Ciudad de México.- “Lo que se ve no se pregunta” es una de las frases más emblemáticas que emitió Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Una oración que refleja el contexto en el que se desenvolvían las personas que salían de la heterónoma, es decir los integrantes de la comunidad LGBT. Ante la discriminación que vivían, algunos preferían no hablar sobre el tema. Fue así que el famoso intérprete de "Abrázame muy fuerte" decidió responder una pregunta directa.



Juan Gabriel nunca habló abiertamente de sus preferencias sexuales, pues siempre fue reservado con su intimidad y vida personal. Sin embargo, la frase de “lo que se ve no se pregunta” destapó lo que sería un estandarte para las personas que no querían hablar sobre este tema.



Fue en una entrevista para el programa Primer Impacto, cuando el periodista Fernando del Rincón se atrevió a hacerle una pregunta directa: “Juan Gabriel, dicen que es gay, pero, ¿Juan Gabriel es gay?”.



Sin embargo, el cantautor mexicano dio la respuesta a su manera:



“Pues yo le respondo con otra pregunta: Dicen que lo se ve no se pregunta, mijo”, respondió Juan Gabriel.







Sobre su sexualidad, en otra entrevista para Somos, Juan Gabriel también definió lo que para él significaba el amor:



“Yo he tenido amigos, como he tenido amigas, nunca tuve preferencias sexuales de ninguna índole, nunca crecí con esas cosas, porque yo me crié solo, me crié salvaje. No tengo tabulaciones, no tengo medida, no tengo ley que me frene. Respeto para que me respeten, con eso me siento muy satisfecho”, comentó el Divo de Juárez en aquella ocasión.



Con información de Milenio.