Lo que sufrió Paola Rojas para olvidar ´impresionanti´ video

“Fue difícil (el engaño de su pareja y la separación), triste, Pero pude salir adelante; no esperaba tantas reacciones conmovedoras, le doy gracias a todos los que me han apoyado”, dijo a TV Notas.



habló de la fuerte situación que vivió al ser engañada por su exesposo, mejor conocido como ‘Zague’ y que le sorprendió la reacción de varias personas.Con lágrimas en los ojos, Paola habló de la infidelidad de ‘Zague’, pero señaló que lo que la sorprendió por completo fueron todas las muestras de apoyo que recibió.Además Paola comentó cómo es que ha logrado enfrentar ese duro momento que para muchas mujeres es doloroso y que en su caso, ha sido una herida difícil de sanar, “ya ahorita con un poquito de más distancia me parece que bueno… si ocurrió (la infidelidad), a partir de eso construir, olvidar lo que ya fue”.Por último, la también conductora dijo que esta experiencia le sirvió para darse cuenta de que no es incorrecto sentirse mal pero sí trabajarlo para sanar y así lo confirmó pues ahora está muy contenta con su nueva pareja, el empresario argentino, Marcelo Imposti.Previo al Mundial Rusia 2018, el hoy analista deportivo en TV Azteca protagonizó un video (dirigido a una mujer que no era Paola) en el que mostraba su parte íntima frente a un espejo utilizando la frase “impresionanti” (por su acento), dándose a conocer en redes sociales, lo que motivó el rompimiento con Rojas.