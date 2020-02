Lo salvan policías de quitarse la vida

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este lunes, cuatro policías municipales ayudaron a una madre desesperada a salvar a su hijo de la muerte en el baño de una vecindad ubicada en la calle Bruno Neira, en el Centro Histórico de Saltillo.



De acuerdo con el comandante Pedro Valencia Ibáñez, entrevistado por el periodista Francisco Juaristi Santos en Tele Zócalo Nocturno, “se atendió un reporte vía radio de una persona que intentaba quitarse la Çvida”.



El hijo del suicida avisó a su abuela mediante mensaje de texto que su padre estaba a punto de quitarse la vida en el baño de la casa, por lo que la mujer decidió llamar a la Policía que afortunadamente estaba a cuatro cuadras de la vecindad.



“Esta persona colgó un cinturón en el marco de la puerta del baño. Cuando lo vi estaba convulsionando, lo cargué y un segundo compañero es que le quitó el cinturón del cuello”, narró el comandante Valencia Ibáñez.



Quien descolgó al suicida fue el policía Alejandro Benítez Almanza, una vez que el cuerpo estaba cargado por el comandante.



“Cuando el comandante lo logra cargar, me facilitó quitarle el gancho para poderlo bajar. No sabemos si estaba o no bajo el influjo del alcohol o alguna droga, no nos lo informaron los paramédicos”, aseguró Benítez Almanza.



La escena era vista tanto por los vecinos de la vecindad como por la madre y el hijo del suicida, quien para entonces ya había llegado a su casa.



Otro par de policías: José Juan Mendoza Domínguez y Daniel Eguía Estrada atendieron emocionalmente a la familia.