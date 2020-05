‘Lo seguí apuñalando porque aún respiraba’, declara hombre que mató a su padre durante videollamada

Escuchar Nota

#Mundo: El asesinato parece ser el primero durante una llamada en Zoom, cuyo uso y popularidad han explotado por las medidas de confinamiento debido a la crisis del coronavirus.https://t.co/duqoQOLqNk — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 22, 2020

afirmóal confesar a la policía quedesde su hogar en Amityville, Long Island.El sospechoso de 32 años, de oreja a oreja, según los fiscales.También admitió haber apuñalado a su padre varias veces en el pecho. Luego le dio la vuelta y le clavó un cuchillo en la espalda, informó Newsday Dwight Powers, de 72 años, fue encontrado muerto en el apartamento que compartía con su hijo en Dixon Avenue, después de que, dijo la policía.Uno de ellos avisó a la policía, pero no sabía dónde vivía la víctima. Otros tardaron entre 10 y 15 minutos en averiguar su nombre y dirección.Cuando la policía respondió a la escena,, pero fue capturado poco después tratando de lavarse con un refresco Dr. Pepper robado de una tienda cercana.Quedó retenido sin fianza por cargos de asesinato. No están claras las razones del patricidio ni si había otras personas en la residencia.El abogado de Scully-Powers, Jonathan Manley, lo declaró “no culpable” ayer en la presentación en la corte, pero agregó que no había podido conversar los detalles del caso con el acusado.Este no es el primer roce del acusado con la ley., dijo la fiscal Laura Newcombe.También fue acusado de, un caso aún pendiente.