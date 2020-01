‘Lo siento, me equivoqué’; expulsa árbitro a jugador erróneo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Brian González, árbitro que silbó el partido entre Santos y Pumas de los Octavos de Final de la Copa MX, lamentó equivocarse al expulsar al minuto 14 de juego al joven Jesús Rivas y no a Martín Barragán, que fue quien cometió la falta por la que marcó el penalti.



“Nosotros nos dedicamos al juego y se decide en la cancha y nosotros no tenemos una segunda oportunidad y decidimos lo que vimos.







“Lo siento, me equivoqué, ya no puedo decir más acerca de lo sucedido en el campo. Me hubiera gustado otra situación ayer y que no pasara esto de afectar a un joven debutante”, señaló el árbitro, quien estaba programado para hacer su debut en la Primera División: “tenía debut mañana y se pospone, pero vamos a seguir trabajando”, dijo.



Brian Omar González estaba designado para el juego de la Jornada 3 entre Puebla y Querétaro en el estadio Cuauhtémoc; sin embargo, será Juan Esquivel el encargado de dirigir el duelo entre Camoteros y Gallos.