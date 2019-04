Lobos BUAP vencen a Chivas en el debut de Alberto Coyote

Las Chivas no levantan ni con el cambio de técnico. 5 derrotas en los últimos seis partidos para un equipo que sigue en caída libre. Lobos hizo la maldad a domicilio en el debut de Alberto Coyote en el banco con marcador final de 1-0.Semana complicada la que tuvo el equipo rojiblanco y en donde se buscó enganchar a la afición una vez más, pues de a poco ha perdido la fe. Esta vez con promoción de 2X1 en las entradas y que no tuvo la respuesta esperadaMientras, la directiva sigue buscando quién se pueda hacer cargo del equipo para el siguiente torneo. Por lo pronto, la noche del sábado se pudo observar en uno de los palcos a José Manuel “Chepo” de la Torre, quien es uno de los presuntos candidatos.Sacudida de Alberto Coyote en el once titular, Alejandro Mayorga, Carlos Villanueva, Miguel Basulto y Miguel Jiménez de arranque. Mensaje claro del hoy timonel interino del Rebaño buscando un golpe anímico que permitiera sacar los tres puntos.Pero las malas noticias no tardan en llegar. Jair Pereira salió lesionado, aquello obligó a modificar cuando no se habían jugado ni 10 minutos de partido. Hedgardo Marín a la cancha, la situación de los tapatíos raya lo increíble.Antes de eso, Alan Pulido se había perdido la primera de gol. La jugada fue de Isaac Brizuela, que sigue siendo la luz al final de un túnel al que no se le ve salida. Sirvió para Mayorga, este dejó el centro al corazón del área que Pulido no alcanzó a conectar.Lobos estuvo impreciso en las salidas en los primeros minutos. Al menos dos oportunidades quedaron en los pies de Alexis Vega que no está fino desde aquella noche de 16 de febrero cuando despedazó al Atlas en el Clásico.Tal es el bache de Vega, que se fue expulsado antes de finalizar la primera mitad. Una plancha en la que Óscar Macías echó mano del VAR y que fue castigada solo con tarjeta amarilla en primera instancia, fue la causante de que el Rebaño se quedara con uno menos.Así fue como en el complemento Lobos se hizo de las acciones, aunque tampoco asfixiaba el marco de Miguel Jiménez. Leonardo Ramos lo más peligroso en ofensiva, pero controlado en todo momento por la pareja Mier-Marín que se hizo cargo ante la baja de su capitán.Al 58’, Bryan Rabello estuvo a nada de inventarse un gol de otro partido. El chileno buscó sorprender disparando a gol en tiro de esquina, el esférico sorprendió a Miguel Jiménez, a quien la base del segundo poste le salvó para mantener las cosas sin goles.Dos minutos después. Isaac Brizuela la tuvo en el área visitante. Jugada llena de rebotes en la que Mayorga no pudo tirar en primera instancia y el “Cone” buscó en el contrarremate, pero el esférico se quedó en manos de Antonio Rodríguez.Fue al 80’ que finalmente Lobos lo consiguió. Mauro Lainez enganchó de pierna derecha, buscó el centro, pero el balón fue desviado. Ahí apareció Michaell Chirinos para rematar de cabeza ante una defensa que se quedó pidiendo el fuera de juego. La visita se ponía 1-0 y lucia difícil que le sacaran el partido de la bolsa.Para entender un poco la clase de crisis que vive Chivas, su rival no ganaba como visitante desde la jornada dos del Clausura 2019 cuando dieron cuenta de Verarcruz y llegaba con cuatro al hilo sin sumar de atrás.Los minutos finales se fueron entre cánticos, reclamos y una afición molesta. La pelea por el descenso de cara al siguiente semestre empeora, Guadalajara sigue cayendo en la tabla y de la liguilla, por lo pronto, se pueden ir despidiendo.