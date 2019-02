Localizan a dos personas muertas en Eagle Pass

El hallazgo de dos personas sin vida en casos por separado ocuridos dentro de la ciudad en horas de la noche y madrugada, ha sido motivo para que detectives de la policía tomen los casos y los investiguen si es que el juez que dió fé de cada hecho, determine que existen causas de probables hechos violentos.El jefe del departamento de bomberos, Manuel Mello, dijo que las llamadas recibidos al 911 alertaban primero sobre una persona adentro de un domicilio ubicado en la calle Medina a la que según familiares, no veían en todo el día.En este caso, la víctima de 40 años de edad, ya no tenía signos vitales por lo que fue declarada sin vida durante la noche del martes.Así mismo, cerca de las 3:00 de la madrugada se reportó el hallazgo de un joven de 22 años de edad que estaba en una vivienda de la calle Jefferson y presentaba problemas médicos.Los paramédicos le ofrecieron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras lo llevaban al hospital pero ahí murió.Declaró que no se detectó alguna evidencia de que hallan sido víctima de algo violento pero eso podra determinarse con las investigaciones.