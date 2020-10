Localizan a jovencita de EP en North Carolina

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La jovencita residente de Eagle Pass, Alyssa Michelle Garza, quien fue reportada como desaparecida desde el domingo pasado en la ciudad de San Antonio, Texas, ha sido localizada en Carolina del Norte, a dos mil 200 kilómetros de su casa, luego de que ella se comunicó con sus padres la noche del jueves.



El padre, Daniel Garza, desde que no supo de ella cuando se dirigía a un Starbucks en su bicicleta, de inmediato pidió el auxilio de la comunidad al publicar sus datos personales en la cuenta de Facebook.



Según informó, su hija habló por teléfono para informarles de que estaba bien y que viajó hacia allá para reunirse con una amiga.



Sin embargo, la historia sobre en qué se trasladó hacia esa parte de Estados Unidos no está clara y si realmente ésa es la razón, pero por ahora la angustia terminó para sus padres, quienes estaban sumamente preocupados, pues toda la semana no supieron nada de su hija.



El padre estaba por viajar hacia Carolina del Norte para reunirse con su hija, platicar y convencerla de regresar a casa.



El reporte de su desaparición fue registrado en la ciudad de San Antonio, después de que al paso de las horas del domingo no tuvieran información de ella.