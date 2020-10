Localizan a mujer alcoholizada en carretera Norponiente en Ramos

Escuchar Nota

Ramos Arizpe.- La madrugada de este domingo una joven de 18 años de edad fue localizada alcoholizada a un costado de la carretera Norponiente, donde un grupo de vecinos llegó para auxiliarla y dar aviso a las autoridades correspondientes.



Fue a la altura de la colonia Valle Poniente donde fue encontrada la mujer de nombre Yuliana que se encontraba desorientada, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos para valorar su estado de salud.



Los técnicos en urgencias médicas determinaron que la mujer no presentaba lesión alguna, por lo que fue abordada a una patrulla municipal, en espera de que algún familiar se hiciera presente en el lugar.



Aunque la joven refería ser originaria de Monterrey, Nuevo León, y que fue abandonada en el lugar, cuadras más adelante, sobre la calle Valle Salado, fue localizada la familia de Yuliana, la cual indicó que desde temprana hora se encontraban en un convivio y no se percataron cuando la joven salió de casa.



Los oficiales municipales entregaron a la joven a sus familiares, quienes además puntualizaron que no habita en Nuevo León, sino en Saltillo, sin embargo ayer decidieron acudir a la fiesta de una de sus hermanas, que vive en Valle Poniente.